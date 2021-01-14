Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня

На півдні України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

За прогнозом погоди на четвер, 14 січня, коли українці святкують Старий новий рік, в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень -2...-4 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +1...-4 градуси.

На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...-4 градуси.

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На сході України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півдні України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.