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    Суспільство

    Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня

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    Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня - Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня
    Морози, сніг і ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня

    На півдні України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

    За прогнозом погоди на четвер, 14 січня, коли українці святкують Старий новий рік, в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень -2...-4 градуси.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +1...-4 градуси.

    На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 0...-5 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...-4 градуси.

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    На сході України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...-6 градусів.

    На півдні України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    Теги: прогноз погоди українці повітря вітер
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