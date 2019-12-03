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    Карпати засипало снігом: опубліковані яскраві фото

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    Карпати засипало снігом: опубліковані яскраві фото

    Через снігопади у низці областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3−8 см

    У Карпатах сьогодні вранці подекуди уже намело до 15 сантиметрів снігу.

    Про це повідомляє відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

    «На Сл Пожежевська: температура повітря: -8,3°С, вітер: південно-західний 8−10 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 10−15 см. На Сл Плай: температура повітря: -6,5°С, вітер: південно-західний 6−10 м/с, туман. На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -8,3°С. Висота снігового покриву становить 10 см», — вказали у відділі дані сніголавинних станцій.

    У високогір'ї Карпат вдарили справжні зимові морози, гірські хребти вкриті снігом.

    Знімок засніжених гірських схилів виклав у себе в Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

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    Карпати засипало снігом: опубліковані яскраві фото
    Карпати засипало снігом: опубліковані яскраві фото

    Нагадаємо, через снігопади у низці областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3−8 см, у Карпатах — до 20 см.

    Facebook Карпати (гори) повітря вітер
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