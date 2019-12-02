У Карпатах сьогодні очікується до 20 см снігу



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Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

Через снігопади у низці областей України очікується утворення снігового покриву висотою 3-8 см, у Карпатах - до 20 см. Про це повідомляє ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см», - вказали у відомстві.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попередили рятувальники.

Як повідомляли синоптики, українців сьогодні чекає ускладнення погодних умов: мокрий сніг та ожеледиця.

Також нагадаємо, що у Києві облаштовано понад 20 пунктів обігріву.