Науковці зафіксували на Землі стометрове цунамі
Цунамі сформувалося через виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії, - дослідження
Британські та японські вчені зафіксували на Землі стометрове цунамі.
Про це повідомляє Phys.org.
Зазначається, що дані про рівень моря, зібрані вченими лондонського Університету Брунель і Токійського університету, показали формування стометрової хвилі.
«Цунамі сформувалося через виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії», - йдеться у повідомленні.
Згідно з комп'ютерною моделлю, заснованою на даних про рівень моря в п'яти точках поблизу Анак-Кракатау, у 2018 році він «породив» хвилю заввишки в 100 метрів. Коли вона досягла найближчого безлюдного острова, що знаходиться в декількох кілометрах від вулкана, то знизилася до 80 метрів. Таке зменшення хвилі вчені пояснюють гравітаційним впливом і тертям об морське дно.
Також фахівці зазначають, що якби хвиля пішла в іншому напрямку, то могла б викликати катастрофічні наслідки. У тому ж 2018 році цунамі заввишки 3-15 метрів стала причиною загибелі 400 осіб на острові Суматра. А під час виверження Кракатау в 1883 році цунамі заввишки 42 метри вбило 36 тисяч осіб.
Як повідомлялося, біля берегів Індонезії стався потужний землетрус, є загроза цунамі.