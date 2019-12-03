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    У світі

    Науковці зафіксували на Землі стометрове цунамі

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    Стометрова хвиля пішла вглиб океану і поблизу найближчого безлюдного острова, що знаходиться в декількох кілометрах від вулкана, знизилася до 80 метрів - Науковці зафіксували на Землі стометрове цунамі
    Стометрова хвиля пішла вглиб океану і поблизу найближчого безлюдного острова, що знаходиться в декількох кілометрах від вулкана, знизилася до 80 метрів

    Цунамі сформувалося через виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії, - дослідження

    Британські та японські вчені зафіксували на Землі стометрове цунамі.

    Про це повідомляє Phys.org.

    Зазначається, що дані про рівень моря, зібрані вченими лондонського Університету Брунель і Токійського університету, показали формування стометрової хвилі.

    «Цунамі сформувалося через виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з комп'ютерною моделлю, заснованою на даних про рівень моря в п'яти точках поблизу Анак-Кракатау, у 2018 році він «породив» хвилю заввишки в 100 метрів. Коли вона досягла найближчого безлюдного острова, що знаходиться в декількох кілометрах від вулкана, то знизилася до 80 метрів. Таке зменшення хвилі вчені пояснюють гравітаційним впливом і тертям об морське дно.

    Також фахівці зазначають, що якби хвиля пішла в іншому напрямку, то могла б викликати катастрофічні наслідки. У тому ж 2018 році цунамі заввишки 3-15 метрів стала причиною загибелі 400 осіб на острові Суматра. А під час виверження Кракатау в 1883 році цунамі заввишки 42 метри вбило 36 тисяч осіб.

    Як повідомлялося, біля берегів Індонезії стався потужний землетрус, є загроза цунамі.

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