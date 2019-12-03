Науковці зафіксували на Землі стометрове цунамі



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Стометрова хвиля пішла вглиб океану і поблизу найближчого безлюдного острова, що знаходиться в декількох кілометрах від вулкана, знизилася до 80 метрів

Цунамі сформувалося через виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії, - дослідження

Британські та японські вчені зафіксували на Землі стометрове цунамі.

Про це повідомляє Phys.org.

Зазначається, що дані про рівень моря, зібрані вченими лондонського Університету Брунель і Токійського університету, показали формування стометрової хвилі.

«Цунамі сформувалося через виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії», - йдеться у повідомленні.

Згідно з комп'ютерною моделлю, заснованою на даних про рівень моря в п'яти точках поблизу Анак-Кракатау, у 2018 році він «породив» хвилю заввишки в 100 метрів. Коли вона досягла найближчого безлюдного острова, що знаходиться в декількох кілометрах від вулкана, то знизилася до 80 метрів. Таке зменшення хвилі вчені пояснюють гравітаційним впливом і тертям об морське дно.

Також фахівці зазначають, що якби хвиля пішла в іншому напрямку, то могла б викликати катастрофічні наслідки. У тому ж 2018 році цунамі заввишки 3-15 метрів стала причиною загибелі 400 осіб на острові Суматра. А під час виверження Кракатау в 1883 році цунамі заввишки 42 метри вбило 36 тисяч осіб.

Як повідомлялося, біля берегів Індонезії стався потужний землетрус, є загроза цунамі.