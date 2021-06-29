Шалені генії. Поліцейські знайшли викрадені картини Пікассо й Мондріані (фото)

Картини сховали в ущелині місцевого містечка Кератеа

У Греції поліція виявила полотна «Голова жінки» Пабло Пікассо та «Вітряк» Піта Мондріана, які в 2012 році їх викрали з Картинної галереї в Афінах. Про це інформує Reuters.

Картини сховали в ущелині місцевого містечка Кератеа. Поліція затримала підозрюваного – ним виявився 49-річний чоловік. Згідно з попередньою інформацією, зловмисник планував вивезти полотна за кордон для подальшого продажу на чорному ринку.

Пікассо написав «Голову жінки» в 1939 році. Через десять років художник передав полотно Картинній галереї Афін. Що ж стосується «Вітряка» Мондріана, картина датована 1905-м роком. Свого часу її придбали у грецького колекціонера, а в 1963-му подарували галереї.

У січні 2012 року галерею пограбували. Крім робіт Пікассо та Мондріана злочинці винесли малюнок на папері з євангельською тематикою, який належить перу Гульєльмо Качча.

Додамо, що художник Фредерік Угетто створює картини, використовуючи техніку крапками. Свої найкращі роботи Фредрік опублікував на порталі Bored Panda. Малюнки італійського митця – це тисячі крапок одного діаметру, які гармонійно вплітаються в картину.

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