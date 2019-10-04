Авіакатастрофа під Львовом: пошукову операцію завершено



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Жертвами аварії літака стали п'ятеро людей

Рятувальники обстежили всі закутки та уламки літака

Катастрофа повітряного транспортника неподалік львівського летовища забрала п'ять людських життів. Ще троє осіб опинилися в лікарні.

Наразі пошукову операцію припинили, бо обстежили всі закутки та уламки й достеменно переконалися, що більше жертв і потерпілих немає, йдеться в сюжеті ТСН.

Відтак, оголошені дані є остаточними. Відомо, що члени екіпажу - українці, жителі Києва та Запоріжжя.

Троє пацієнтів, постраждалих у результаті падіння літака Ан-12 при аварійній посадці, перебувають у лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.