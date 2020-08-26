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    У світі

    Силовики в Мінську знову затримують учасників протесту: відео

    • Розсилка
    У Мінську почалися затримання на акції протесту - Силовики в Мінську знову затримують учасників протесту: відео
    У Мінську почалися затримання на акції протесту
    Фото: Nexta

    ОМОН оточив групу активістів з приблизно 20 людей - чоловіків затримали, жінок відпустили

    Ввечері 26 серпня у Мінську почалися затримання під час акції протесту на площі Незалежності. Площа оточена силовиками.

    Про це повідомляє білоруське агентство Tut.by.

    Понад 100 людей заблокували у будівлі Червоного костелу.

    Зокрема, агентство спочатку повідомило, що люди опинились в костелі оточеному силовиками.

    Пізніше костел все ж розблокували і люди змогли його покинути.

    Крім того, ЗМІ повідомили, що силовики оточили тих хто залишився на вулиці. За даними ЗМІ жінок, яких взяли в кільце відпустили, а чоловіків затримали.

    Водночас видання Onliner зауважило, що наразі на площі залишились силовики та «групи людей у штатському».

    азначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Нагадаємо, у неділю, 23 серпня, в Мінську продовжилися масові протести.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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