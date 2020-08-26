Силовики в Мінську знову затримують учасників протесту: відео
ОМОН оточив групу активістів з приблизно 20 людей - чоловіків затримали, жінок відпустилиВвечері 26 серпня у Мінську почалися затримання під час акції протесту на площі Незалежності. Площа оточена силовиками.
Про це повідомляє білоруське агентство Tut.by.
Понад 100 людей заблокували у будівлі Червоного костелу.
Зокрема, агентство спочатку повідомило, що люди опинились в костелі оточеному силовиками.
Пізніше костел все ж розблокували і люди змогли його покинути.
Крім того, ЗМІ повідомили, що силовики оточили тих хто залишився на вулиці. За даними ЗМІ жінок, яких взяли в кільце відпустили, а чоловіків затримали.
Водночас видання Onliner зауважило, що наразі на площі залишились силовики та «групи людей у штатському».
азначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.
Нагадаємо, у неділю, 23 серпня, в Мінську продовжилися масові протести.
До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.