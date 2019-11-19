65-річний Лукашенко похвалився, що в ОАЕ здійснював ранкові пробіжки на 15 кілометрів



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«Цілий тиждень: вранці тренування дві години, ввечері тренування - вже зовсім інший вид спорту і лазня»

Президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів, що під час недавнього перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах здійснював ранкові пробіжки на 15 кілометрів. Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами білоруського лідера, перебуваючи в ОАЕ, він посилено тренувався, щоб зрозуміти, як себе відчували білоруські легкоатлети на чемпіонаті світу, який проходив в Катарі.

«Дихати нічим, спека неймовірна. Цілий тиждень: вранці тренування дві години, ввечері тренування - вже зовсім інший вид спорту і лазня. Думаю: витримаю або не витримаю? Правда, написали, що я там вмираю», - поділився враженнями президент Президент Білорусії.

Раніше Лукашенко розповів, що завжди хотів їздити на роботу на велосипеді, але йому довелося відмовитися від цієї ідеї через президента України Володимира Зеленського.

Лукашенко пояснив, що в ході передвиборної кампанії Зеленський дав обіцянку відмовитися від кортежів і добиратися до офісу на велосипеді. Глава Білорусі не хотів, щоб через це між двома президентами проводили паралель. Лукашенко поскаржився, що Зеленський «все зіпсував», але зазначив, що їздити на велосипеді або електричному мотоциклі - «миле діло».