Лукашенко про своє відсторонення від влади: Це реально, підкажу навіть шлях

Олександр Лукашенко відзначився новою маніпулятивною заявою про можливість усунення його від влади

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що очільника держави досить легко усунути від влади.

«Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції. Як бачите, зовсім проста відповідь на всі питання, які розбурхують сьогодні голови західних дипломатів, які несуть службу в Білорусі, і тих, хто сьогодні хвилюється і стурбований цим питанням на Заході, а також наших втікачів», – цитує Лукашенка БЕЛТА.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.