  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко про своє відсторонення від влади: Це реально, підкажу навіть шлях

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко: Усунути мене нескладно&nbsp; - Лукашенко про своє відсторонення від влади: Це реально, підкажу навіть шлях
    Олександр Лукашенко: Усунути мене нескладно 
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    Олександр Лукашенко відзначився новою маніпулятивною заявою про можливість усунення його від влади

    Самопроголошений президент Білорусі заявив, що очільника держави досить легко усунути від влади.

    «Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції. Як бачите, зовсім проста відповідь на всі питання, які розбурхують сьогодні голови західних дипломатів, які несуть службу в Білорусі, і тих, хто сьогодні хвилюється і стурбований цим питанням на Заході, а також наших втікачів», – цитує Лукашенка БЕЛТА.

    Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies