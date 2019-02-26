Керівництво ОРДЛО обіцяє жителям Донбасу замінити паспорти «Д/ЛНР» на російські



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За даними військової розвідки, нібито у першу чергу зможуть оформити паспорти громадян РФ «державні службовці та представники силових структур»

Російські окупаційні адміністрації активізували заходи щодо утримання проросійських настроїв серед населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Керівництвом республік» інтенсивно поширюється інформація про підготовку до поетапної заміни місцевим жителям паспортів «Д/ЛНР» на російські. При цьому, нібито у першу чергу зможуть оформити паспорти громадян РФ «державні службовці та представники силових структур», - йдеться у повідомленні.

За даними військової розвідки, у такий спосіб російська пропаганда намагається забезпечити лояльність місцевого населення до окупаційного режиму та російсько-окупаційних військ.

Раніше російське командування обіцяло жителям Донбасу «захмарні зарплати».

Розвідка Міноборони також повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

Раніше військова розвідка повідомляла, що окупаційне командування на Донбасі чистить ряди найманців з паспортами РФ. «Додатково командування окупаційних військ зобов’язало командирів з’єднань і частин 1 та 2 АК звільняти російських найманців, які відмовились здавати військові квитки та паспорти РФ з метою приховування участі російських громадян у збройному конфлікті на Сході України», - інформує ГУР.

Нагадаємо, вихідцям з країн СНД, які воювали на Донбасі, Росія відмовляє у громадянстві.

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