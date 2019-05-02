Керівник столичного театру шокувала заявою: «закон про мову покликаний убивати»



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Художній керівник київського драмтеатру «Браво», актриса Любов Титаренко Скріншот з відео: youtube.com/112 Україна

«За допомогою закону про мову українців роблять малоосвіченими», - вважає актриса Титаренко

Художній керівник київського драмтеатру «Браво», актриса Любов Титаренко в ефірі телеканалу «112» розкритикувала закон про мову, який Верховна Рада прийняла минулого тижня. На думку Титаренко, «цей закон покликаний убивати».

Зокрема актриса заявила, що «за допомогою закону про мову, нас роблять малоосвіченими».

«Ми (росіяни чи російськомовні українці, - ред.) вчимо дітей прекрасній російській мові, намагаємось повернути їх до прекрасної російської літератури, прекрасній зарубіжній літературі, а українці дають дітям автомат у руки, влаштовуючи їх в якісь націоналістичні школи. Чи кийок. І з цим кийком дитина вже йде та воює. Вона відвойовує мир кийком. То скажіть, яку країну ми побудуємо. Ми побудуємо лише плем’я нерозумних людей, яке буде тільки боротися, навіть між собою. Вони будуть себе вбивати за виживання…», - шокувала своїми висновками керівниця столичного театру.

На думку Титаренко, «цей закон покликаний убивати».

«Не мовний закон потрібен, а потрібен хороший продукт українською мовою. Ми повинні показати, що ми можемо виробляти українське. Ми повинні показати, що наші письменники найкращі. Ми повинні показати, що ми не гірші за інших», - зазначила актриса та керівник театру, яка у своєму театрі ставить вистави переважно російською.

Титаренко також упевнена, що «нам нав’язують безграмотну Україну, крім української мови, в світі є багато прекрасного».

«Українці чують тільки себе, вони нас не чують! Якби вони хоча б ще щось розумне говорили, а вони тільки й здатні, що нам говорити: чий Крим?», - додала Титаренко.

Вона також під час ефіру наголосила, що «з росіянами воювати не потрібно», тим паче, що «Крим ми втратили, він вже не повернеться за такої політики», а «як повернути Донбас, якщо там усі російськомовні».

«Ми не змушуємо вас говорити нашою російською мовою, а ви не змушуйте нас говорити українською. Ми розвинули економіку цієї країни, тож ми більше патріоти, ніж ті, хто кричить на своїй (мові)», - заявила вона.

«З росіянами воювати не треба… Медведчук та Мураєв – найрозумніші люди – повинні подумати, як навести мости… Зараз потрібно всім опозиціонерам, найсильнішим людям, об'єднуватися, думати, як зупинити війну – це головне, як піднімати економіку, як повертати дружбу з Росією. Це дуже важливо! Бо ми так влаштовані, ми все життя жили разом…» - наголосила актриса.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

Зазначимо, одна з вимог закону про мову - забезпечення перекладу вистав українською мовою. Переклад може здійснюватися за допомогою субтитрів, звукового перекладу та іншим методом.

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