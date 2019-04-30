Мовне питання. Письменник пояснив, чому приклад Швейцарії та Канади не підходить Україні



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За словами Слабошпицького, в Україні мовне питання занадто політизоване

Слабошпицький пояснив чому деякі країни мають кілька офіційних мов

Письменник Михайло Слабошпицький вважає, що політики, які радять Україні у мовній політиці наслідувати приклад Швейцарії та Канади – лукавлять. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами письменника, патологічність нашої ситуації у тому, що все надто політизовано. «Українізація у нас – це вже негайно «ксенофобство» щодо російської мови чи, скажімо, угорської», - зазначає письменник.

На думку Слабошпицького, наші політики, які не розуміються у цих речах, посилаються на країни, де все зовсім по-іншому.

«Хтось пропонує наслідувати Канаду: «Дві мови, дивіться». Не беручи до уваги, що це країна емігрантів і порівняння некоректне. Інший – на Швейцарію і практику багатомовності, не знаючи, що Швейцарія – історичне утворення зі шматочків різних держав», - пояснив письменник.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

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