Глава ДАБІ Олексій Кудрявцев: Чому ви вирішили, що Володимир Гройсман хоче мене звільнити?

«Вся корупція десь унизу. Якби вона була десь тут – я б не сидів в цьому кріслі»

Керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев – в епіцентрі великого скандалу. Національне агентство з питань державної служби (НАДС) заявило, що пан Кудрявцев надав підроблені документи про вищу освіту, коли 3,5 роки тому почав працювати на своїй посаді. Йдеться, зокрема, про диплом Технічного університету Молдови. Його ректор Віорел Бостан, відповідаючи на запит НАДС повідомив, що громадянин Кудрявцев не перебуває у списках осіб, які закінчили цей університет.

«Свіжий» скандал вже другий за останні два місяці, в якому фігурує очільник Інспекції. Перший прогримів 13 вересня цього року. Тоді під час наради за участю генерального прокурора Юрія Луценка, віце-прем’єра Геннадія Зубка, керівників архітектурно-будівельних інспекцій Генпрокурор вщент розкритикував ДАБІ, назвавши її однією з найкорумпованіших систем у країні. «Це не проста заява, вона підкріплена конкретними доказами, бо тільки за останній період на хабарах затримані керівник Волинської, Тернопільської… Затримані місцеві керівники, тобто новопризначені: Васильків Київської області, Черкаси… Цей сумний перелік можна продовжувати. Про що він нам говорить? Будь-який хабар – це лише верхівка айсберга, що сигналізує про наявну систему», – заявив Юрій Луценко. Критика пролунала також на адресу голів Одеської та Херсонської ДАБІ. В результаті чого ці дві обласні інспекції залишилися без керманичів. 25 жовтня Херсонську ДАБІ очолив представник бізнесу Сергій Циклінський. Але пропрацювавши лише три тижні, він потрапив до рук правоохоронців. Разом зі спільниками глава Херсонської ДАБІ вимагали і отримали $4500 за погодження документації. І знову область залишилися без очільника.

Гучні обвинувачення, за даними ЗМІ, це наслідок закритої наради президента і керівництва країни на початку вересня. Глава держави нібито навіть розкритикував уряд і персонально Володимира Гройсмана за те, що розміри хабарів у сфері видачі дозвільної документації на будівництві перевищили такі, які були за часів навіть Віктора Януковича. Прем’єр-міністр на критику зреагував по-своєму. 21 листопада Володимир Гройсман під час засідання Кабміну спробував звільнити Олексія Кудрявцева. Але не знайшов підтримки у міністрів. Тоді він вирішив піти іншим шляхом, та ініціював службову перевірку щодо правдивості документів про освіту, наданих паном Кудрявцевим, призначаючи на високу посаду у ДАБІ. Провести перевірку у тижневий термін доручили НАДС спільно з МВС та Міносвіти. Наступного дня народні депутати, члени Комітету парламенту з питань будівництва у Верховній Раді організували збір підписів на підтримку реформ у будівництві, а по суті на підтримку очільника ДАБІ. «Звертаємося до вас із проханням підтримати галузь будівництва, а саме систему держбудконтролю, яка наразі стоїть на шляху важливої трансформації», ішлося в перших рядках звернення. Вдалося зібрати, як розповідає Олексій Кудрявцев, 154 підписи, але четверо депутатів згодом від підтримки в такий спосіб відмовилися. Кажуть, не розібралися у тому, що підписали. Підписи відкликали, зокрема, Геннадій Ткачук, Олексій Гончаренко і Микола Люшняк.

Олексій Кудрявцев приймає нас у великому кабінеті. В очі впадає артефакт на столі: корабель, на парусах якого уся ієрархія ДАБІ. На стіні висить герб України з бурштину, а на вході до кабінету велика підкова. В інтерв’ю «Главкому» глава ДАБІ розповів про те, як уряд одночасно умудряється і хвалити за роботу, і шукає шляхи, аби змістити з посади, чому депутати, які збирали підписи підтримки, раптом увімкнули задню.





Корабель у кабінеті очільника ДАБІ, на парусах якого уся ієрархія інспекції

Сьогодні всі говорять про реформи. Які три найважливіші кроки на посаді вам вдалося зробити?

На цій посаді я вже три з половиною роки. За цей час нам вдалося реалізувати завдання і реформи, які ставив нам уряд. Мова про уряди і Арсенія Петровича, і Володимира Борисовича.

Головні реформи – децентралізація, прозорість, відкритість і публічність у видачі дозвільних документів, зменшення незаконних забудов, а також максимальне сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку країни.

Коли я тільки прийшов на посаду, головне завдання було – запустити децентралізацію системи держархбудконтролю. Бо закон №320 було ухвалено 2015 року (закон від 09.04.2015 № 320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства»), почав діяти у вересні. Він потребував розробки підзаконних актів, з чим ми успішно впоралися, і вже до кінця року перша громада отримала повноваження. У результаті, нині ми маємо 100 новоутворених органів державного архітектурно-будівельного контролю по всій Україні. І мова не тільки про обласні центри. Мова про майже всі міста з населенням більш як 50 тисяч. Зараз вже можу сказати, що реформа децентралізації – реалізована. Ці всі 100 органів сьогодні працюють з нами як один злагоджений механізм, у нас немає серйозних нарікань на якісь конкретні міста. Хтось краще працює, хтось гірше. Але в цілому реформа, запроваджена урядом, реалізована. На сьогодні близько 25% усіх будівництв по країні підконтрольні місцевим громадам. Тобто вони виділяють ділянки, надають містобудівні умови, видають дозвільні документи на початок і закінчення будівництва, мають повноваження їх перевіряти.

Друга реформа, яку ми реалізували разом з урядом, профільним Комітетом та Міністерством регіонального розвитку, – це закон №1817, який набрав чинності 10 червня 2017 року (Закон України № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»). Вже півтора року як він працює, і можемо констатувати, що цей закон зменшив появу незаконних будівництв. Виникнення таких забудов як «об'єкти Войцеховського» вже не можливе. Нагадаю вам як вони з’являлися: забудовник реєстрував декларацію, в яку були внесені неправдиві відомості. І декларуючи 5-поверховий будинок, будував на 25 поверхів. Таких випадків по країні було дуже багато.

Все це було можливим через недосконалість законодавства. Так, всі об’єкти будівництва поділялись на п’ять категорій складності. Для першої-третьої діяв декларативний принцип оформлення документів. Заповнили декларацію – можете будувати. Для четвертої-п’ятої необхідно було оформлювати дозвіл, а отже подавати ДАБІ повний пакет документів. Якщо у забудовника якихось документів не вистачало, то він намагався «заходити» у третю категорію складності, декларуючи неправдиві відомості.

Сьогодні такі ситуації унеможливлені. Всі об’єкти поділено на три класи наслідків (відповідальності) – незначний, середній та значний. Для об’єктів із середнім та значним класом наслідків (СС2 та СС3) обов’язково потрібно отримати дозвіл для початку будівництва. А дозвіл вимагає повного пакета документів.

Для об’єктів із незначними наслідками – це малий та середній бізнес, а також весь приватний сектор – діє спрощена процедура: подали повідомлення, наступного дня будуйте.

З 1 серпня цього року запрацювала перша в Україні автоматизована електронна послуга без втручання посадової особи. Електронні сервіси у будівництві – це важлива реформа, над якою ми почали працювати ще 4 роки тому. І система Прозора ДАБІ, яка вже працює і про яку багато говорять, завершує реформу всієї дозвільної системи Держархбудінспекції. На часі наступний крок – електронний кабінет забудовника. Закріплення на законодавчому рівні електронного кабінету – максимально розмежує взаємодію між чиновником і забудовником, а також унеможливить корупційну складову.

Олексій Кудрявцев

Прозора ДАБІ не зупинила керівника Херсонської ДАБІ, якого було затримано за корупцію, а також керівника Одеської ДАБІ, який подав у відставку. То система виявилася не такою ефективною, не стала запобіжником від корупції?

Давайте будемо розділяти. Є реформи, які ми впроваджуємо, а є – люди. Людський фактор непростий. І знайти особу, яка відповідатиме за конкретні дії – дуже непросто. І сьогодні залишається відкритим питання призначення керівників у Херсонській та Миколаївській областях.

Але Прозора ДАБІ – це зовсім інша ситуація. Вона допомагає забудовникам не потрапляти до маніпулятивних схем. Коли раніше забудовники подавали документи, а потім хотіли дізнатися про результати розгляду, питання були до нас: ми вам подали документи, а ви їх півроку розглядаєте. Я кажу: вибачте, а де вхідний номер? Тому Прозора ДАБІ створена для того, щоб забудовники моніторили стан розгляду поданої документації. Вони бачать вхідний номер, кінцевий термін розгляду і результат. Якщо є позитивне рішення, ми його публікуємо у системі. Це унеможливлює маніпуляції, ніхто нам не зможе закинути, що ми 10 разів відмовили.

Якщо ми говоримо про людський фактор, то скажу вам так: сьогодні змінені всі керівники обласних управлінь ДАБІ. Однак я ж не можу вкласти кожному свої думки. Ми раз на три місяці збираємось з усіма обласними керівниками, спілкуємося, я проговорюю наші задачі і відповідальність. У мене навіть є така настільна книга – 5 завдань. Це основні завдання, які необхідно виконувати. От у Прозора ДАБІ є термін – 5 - 10 днів на розгляд документів та видачу дозволу. І в цей проміжок часу існує ризик втручання людського фактора, тобто можлива поява корупційної складової. Коли забудовники перестануть думати, що треба дати хабар, то тоді, може, щось зміниться. Ми сьогодні над цим працюємо. Як сказав генеральний прокурор 13 вересня – перестаньте давати хабарі.

Кілька днів тому в інтернеті вийшла стаття «гарна» про те, що ДАБІ підвищила тарифи. Але давайте про це спитаємо у забудовників? Місяць тому була нарада у Міністерстві регіонального розвитку, за два місяці після наради у генерального прокурора (мається на увазі наради від 13 вересня за участю генпрокурора Юрія Луценка, під час якої він заявив про корупцію в ДАБІ). І під час зустрічі члени Конфедерації будівельників України, всі присутні підтримали запуск онлайн-платформи Прозора ДАБІ. Навіть ті забудовники, які 13 вересня на мене особисто скаржилися, вибачилися і сказали – так, дійсно, це працює.

Хто вибачився?

Наприклад, компанія «ТММ».

Генпрокурор говорив у вересні про зростання хабарництва. У зв’язку з тим, чи проводилися перевірки, ви ходите на допити?

На нараді 13 вересня розглядалася ситуація конкретно щодо двох областей – Херсонської та Одеської, де було дуже багато звернень забудовників та правоохоронних органів. І тому тоді ми відсторонили керівників. Вони пішли. А далі почався пошук нових. В Одесі вже місяць працює нова людина, Василь Буюклі. Запитаймо одеситів – є зміни чи ні? Коли ця людина туди прийшла, то там була незрозуміла ситуація. Сьогодні вона вирівнюється.

Якраз на тій нараді ми презентувати онлайн платформу Прозора ДАБІ. Так от, після наради, коли ми за два місяці зібрали тих же забудовників, вони підтвердили – так, дійсно, система працює і доводить свою ефективність.

Ви говорите про те, що вам за більш як 3,5 роки роботи на посаді очільника ДАБІ вдалося набагато зменшити корупцію. Але до вас Інспекцію очолював Максим Мартинюк. Виходить, йому не вдалося і ви виявилися кращим за нього керівником?

Він був керівником до березня 2015 року та попрацював на цій посаді менш як рік. Якщо корупція була до цього 10 років, то як її можна було усунути повністю за півроку? Вона зменшилася. І саме він започаткував реформи, які ми зараз впроваджуємо.

Сьогодні у нас 24 департаменти ДАБІ. До речі, центральний апарат, тобто ми, видаємо в тиждень, може, 5% від усіх дозвільних документів. Основні документи видаються на місцях. Наприклад, СС1 – це близько 80% дозвільних документів, СС2 – близько 18%. У центральному апараті ДАБІ – тільки об'єкти СС3. По всій країні їх 1-2%. Тому головна проблема – на місцях.

Які найпроблемніші регіони?

На Волині затримали керівника, коли я працював. У Тернополі так само. Це із керівництва. Декілька людей я особисто звільняв. Я спілкуюсь з усіма керівниками, кожен квартал провожу наради. По дві-три години спілкуємося, проговорюємо всі проблеми, даємо настанови, контролюємо їхнє виконання. Я вже озвучив напрямки, в яких ми працюємо.

Саме ці 5 проблем обговорювали на останній нараді, 5 цілей. На наступній нараді проведемо підсумки, які результати ми маємо щодо цих питань. І так кожні 3 місяці. Тому – 24 керівники, 24 області. Більшість людей працює вже добре. Але з Миколаєвом і Херсоном ще треба попрацювати.

Якщо ви кажете, що програму Уряду ви виконуєте, чому тоді Володимир Гройсман хоче вас звільнити?

А чому ви так вирішили? Я не був на засіданні Кабміну (21 листопада), не знаю, що там відбувалося. Ті доручення, які дає керівник уряду, я виконую. І сьогодні ті реформи і прозорість ДАБІ – це виконане нами доручення уряду. За останні 2 роки країна піднялася на 110 пунктів у рейтингу Doing Business за показником «Отримання дозволу на будівництво». І це революційний результат, якщо порівняти з іншими напрямками рейтингу або навіть з іншими країнами щодо видачі дозволів на будівництво

Чи особисто спілкувалися з Володимиром Борисовичем, чи висловлював він вам зауваження в роботі, якщо так, то які саме?

На нарадах я спілкуюся. 26 вересня я особисто в уряді презентував Прозора ДАБІ. Уряд схвалює і підтримує її впровадження. Не бачу питання в тому, що хтось хоче мене зняти. Я працюю три з половиною роки, завжди був аполітичним. Я робив реформи.

Керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев

В інтернеті гуляє витяг з протоколу Кабміну №48 від 21 листопада, за яким Нацагентство з питань держслужби, Міносвіти, МВС мали в тижневий термін провести перевірку за підозрою вас у підробці документів. Йдеться про університетський диплом. Чи є якісь результати перевірок?

У мене особисто немає. Є Нацдержслужба, яка проводить цю перевірку. Як воно відбувається – я не розумію. Мене ніхто нічого не питав щодо цієї справи. Коли я прийшов на цю посаду, у мене вже була вища юридична освіта. Вся ця інформація відкрита і доступна. Тому є питання до людей, які розміщують ці «новини» про підроблений диплом. Я впевнений, що це через супротив людей, які проти реформи.

А щодо перевірки МВС, кримінального провадження?

Так, перевірка триває. Але мені нічого боятися, бо я впевнений у своїх діях, і в тому, що ми на правильному шляху. Головне сьогодні – не моя посада. Я не тримаюся за неї.

Хто проти реформ?

Я не знаю. Я аналізую, але не можу сказати. Я роблю свою справу. Виконую доручення уряду, беру участь у різних нарадах, серед яких і ті, що під головуванням президента та генерального прокурора. І тільки через три з половиною роки комусь став цікавий мій диплом? Подивіться просто коли почалися ці публікації проти мене. Після 1 листопада, коли ми призначили керівника територіального органу ДАБІ в Одеській області. У вересні була критична заява генпрокурора. Нам дали термін виправити ситуацію. І візьміть відео наступної наради, коли ті ж самі забудовники, які скаржилися генеральному прокуророві, визнали, що дійсно все змінилося. За два місяці! Це Прозора ДАБІ почала діяти.

В інтернеті гуляє відповідь ДАБІ від Технічного університету Молдови за підписом ректора цього вишу Віорела Бостана, який стверджує, що ви не навчалися в цьому університеті. Як ви можете це прокоментувати?

Я бачив цей документ в інтернеті, не знаю нічого про його походження. Але у мене є свідоцтво щодо диплома цього університету, яке видане було в Україні у 2014 році. І коли я призначався на посаду в Київській області, тоді воно було вказане у моїх документах, і ніхто жодних запитань не ставив.

Ситуація навколо моєї освіти – це частина інформаційної кампанії, що зараз ведеться проти мене. Основна її причина – розпочаті в ДАБІ реформи та реальна боротьба з корупцією. Як тільки ми запустили систему Прозора ДАБІ – фактично наступного дня почалися звинувачення та напади щодо моїх дипломів. Зверніть увагу, не щодо діяльності ДАБІ, а щодо моєї освіти.

Щодо моєї освіти – на момент призначення мене на посаду Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України я мав два українських дипломи – Київського міжнародного університету цивільної авіації та Одеської юридичної академії.

Вкотре підкреслю, що всі інформаційні викиди навколо моєї освіти є лише задля призупинення реальних реформ у системі держархбудконтролю.

Більш як 150 депутатів спочатку зібрали підписи на вашу підтримку, а потім почали відкликати. Чому це сталося, хто на них тиснув?

Я не знаю. А ви подивіться, чим займаються ті чотири депутати, які відкликали свої підписи, яка у них діяльність. Мабуть, вони в ту ніч, а це було (збір підписів), коли ухвалювали друге читання бюджету, не прочитали ту заяву, під якою збиралися підписи. Краще запитати у них. Я заходив у Верховну Раду, але ж сам ці підписи не збирав. Чому відкликали? Дехто пояснив це у Facebook. Знаєте, я не хочу багато балачок навколо цього. Знаю точно, що у вівторок, за два дні до цієї ситуації я був у Верховній Раді, коли розглядали закон №7266/1 (20 листопада Верховна рада підтримала за основу законопроект №7266-1 «Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю). І я там виступав дві хвилини. Подивіться, які закони голосувались у вівторок, скількома голосами. Наш законопроект підтримали 246 голосами з першого разу. Це є підтвердженням того, що мене підтримують у парламенті? Напевно. Це вже потім був на мене тиск в інтернеті, наступного дня було засідання Кабміну, про яке ви згадували.

ЗМІ писали про те, що на вашому місці очільник уряду бачить Альону Айхель. Наскільки такі розмови мають під собою підстави?

Так, вона наш працівник, керівник одного із відділів Департаменту нормативно-правового забезпечення. Іншою інформацією я не володію, тому не можу коментувати.

Повернімося до наради за участю Юрія Луценка від 13 вересня. Керівник генпрокуратури називав цифри від $5 до $20. Мовляв, саме стільки за квадратний метр збудованого житла заробляють ділки, які наживаються на корупційних діях. Наскільки озвучені цифри відповідають дійсності?

Я взагалі не знаю про цифри. Мабуть, у нього є оперативна інформація. Але це питання не до мене.

В експертних колах ходять розмови, що саме такі суми на цьому «заробляє» прем’єр Володимир Гройсман. Це відповідає дійсності?

Це неправда.

Олексій Кудрявцев

Попри Прозору ДАБІ, корупція наразі залишається. Що конкретно ви робите, аби ще більше її зменшити?

Ми також запровадили Прозора ДАБІ перевірки, де публікуємо інформацію про контрольно-інспекційні заходи на будівництвах. Якщо забудовнику приходить лист-направлення на перевірку, він може зайти у систему і перевірити, чи дійсно законно до нього прийшов інспектор, дізнатися причину візиту, хто ініціював перевірку. Тобто забудовник бачить всю картину і вирішує, впускати інспектора чи ні. Висновки усіх перевірок також у відкритому доступі.

Максим Мартинюк працював очільником ДАБІ, і за вашими ж словами, за його керівництва почали працювати половина керівників Інспекції, які нині є вашими підлеглими. Він дає вам якісь поради щодо роботи, чи, можливо, ви просите порад?

Я з Мартинюком працював цілий рік. Іноді ми зустрічаємось в уряді, іноді на якихось нарадах. Сьогодні ми повністю підтримуємо ту реформу, яку проводять Міністерство аграрної політики та продовольства (Максим Мартинюк є першим заступником міністра), а це будівництво різних тваринницьких комплексів. Ось вкотре погляньте на ті 5 пунктів плану, за якими ми працюємо, одним з них – це сприяння будівництву соціальних об'єктів, об'єктів АПК, сільських амбулаторій. Щодо порад від Максима… Я думаю, що у нього так багато своїх справ. Коли ми іноді зустрічаємося, навіть не має часу випити кави. Але ми спілкуємося. І я дуже з повагою до нього ставлюся.

Вашу долю часто порівнюють з долею Мирослава Продана: поки все добре – Володимир Гройсман з вами. Як з’явилися проблеми – прем’єр ні до чого. Як ви ставитеся до такого порівняння?

Не чув таке порівняння. Ніяк до такого порівняння не ставлюся. У кожного є свої посадові обов'язки, і треба їх виконувати. Державна архітектурно-будівельна інспекція роками була закритою організацією. Коли я прийшов у перший день у Київську область працювати – 200 людей стояли у черзі на прийом. І я зробив так, щоб цих черг не було. Це перші мої надбання – у Київській області. Ми зробили так, що люди видихнули і почали отримувати дозвільні документи. І те, що система змінилася, відчули і громадяни, і бізнес, і іноземні інвестори.

В одному з інтерв'ю ви дорікали низькими зарплатами. Мовляв, як знайти людину на 8-10 тисяч гривень очолити обласне ДАБІ. То як вирішуєте цю проблему, чим заохочуєте?

Це правда. Це основна проблема. Є люди, які хочуть якогось кар'єрного росту. І це ж тільки ставка. А є ще премії, за вислугу років доплати тощо. Тобто, деякі керівники отримують більше. Це я не можу сам собі виписати премію. Тому в мене заробітна плата конкретна (посміхається).

Якою є ваша зарплата, якщо не секрет?

Близько 25 тисяч.

Вам вистачає у Києві?

Мені вистачає. Я йшов сюди не по заробітну плату. Я взагалі людина з бізнесу, яка почала працювати у дуже ранньому віці. В ДАБІ я йшов робити реформи і я їх зробив.

Михайло Глуховський, Станіслав Груздєв «Главком»