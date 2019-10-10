Затримано киянина, який у парку оголив свій статевий орган перед дівчинкою



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30-річному киянину оголошено підозру у вчиненні розпусних дій

Мешканцю Києва, який 9 жовтня 2019 року у парковій зоні на вул. Мілютенка у Деснянському районі Києва вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«30-річний раніше судимий чоловік, користуючись відсутністю інших дорослих осіб поблизу, оголив перед 14-річною дівчинкою статевий орган, тим самим задовольнивши свої статеві потреби та статеву пристрасть», - розповіли в прокуратурі.

Того ж дня зловмисник був затриманий правоохоронцями.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч.1 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку) та до Деснянського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві взято під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх дітей у медичних закладах Деснянського району столиці. Зловмисник у приміщенні медичних закладів оголяв статеві органи в присутності дітей. Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських. Розпочато кримінальне провадження.