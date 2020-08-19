Світова торгівля встановила антирекорд за останні понад десять років



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Нинішнє значення індексу світової торгівлі виявилося на одному рівні з піком фінансової кризи 2008 - 2009 років

Торгівля в другому кварталі 2020 року знизилася до 84,5 пункту, що є найнижчим показником з 2007 року

Індекс світової торгівлі товарами в другому кварталі 2020 року знизився до 84,5 пункту, що є найнижчим показником з 2007 року. Про це в середу, 19 серпня, повідомила Світова організація торгівлі.

СОТ наголошує, що нинішнє значення індексу світової торгівлі виявилося на одному рівні з піком фінансової кризи 2008 - 2009 років.

«Базовим показником глобального індексу вважається 100 пунктів. Менше значення вказує на спад міжнародної торгівлі, більше - на зростання. За підсумками 2019 року індекс становив 104,1 пункту», - інформують у Світовій організації торгівлі.

Зазначається, що причиною падіння обсягів світової торгівлі є карантин, оголошений майже у всіх країнах світу через епідемію коронавірусу.

У СОТ відзначають, що найбільше постраждали від коронакризи автовиробництво, контейнерні перевезення та авіасполучення.

«Додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі і виробництва в третьому кварталі, але сила будь-якого такого відновлення залишається досить невизначеною», - йдеться в коментарі СОТ.

Як повідомлялося, глобальний торговельний індекс у березні впав до 87,6 пункту, порівняно з 95,5 за підсумками лютого.

Нагадаємо, за оцінками СОТ, спад у світовій торгівлі в 2020 році може скласти від 13% до 32% на тлі пандемії коронавірусу.