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Харків готується до наступу ворога: влада дала пораду мешканцям міста (відео)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:43 glavcom.ua
Харків готується до наступу ворога: влада дала пораду мешканцям міста (відео)
Харків щодня під ворожим вогнем
фото з відкритих джерел

Є інформація, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та області 

В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Влада міста каже: готова до будь-яких дій ворога, йдеться в повідомленні очільника Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів – невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед – ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати», – каже Синєгубов.

Не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

«Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снаряди запускали з Бєлгорода. Як повідомлялося, вранці в Харкові пролунали два вибухи.

Перед цим, 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Тим часом стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: Харків окупанти

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