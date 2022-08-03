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Зранку в Харкові пролунали два вибухи

Альона Боженко
Сьогодні, 06:29 glavcom.ua
Зранку в Харкові пролунали два вибухи
У Харкові зранку мер повідомив про два прильоти
фото із відкритих джерел

Інформація про постраждалих наразі не надходила

Близько 4-ї години ранку в Харкові пролунали два вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи. В одному випадку приліт у Холодногірському районі міста», – написав мер.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та пожежі.

«За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює», – додав Терехов.

Згодом він уточнив, що у другому випадку постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі.

«Без жертв та пожежі. Лише руйнування», – зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, 3 серпня, на світанку в Миколаєві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти обстріляли місто. 

Також 2 серпня під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Разом з тим українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.

Теги: війна в Україні війна вибух Харків

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