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Окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снряди запускали з Бєлгорода

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:59 glavcom.ua
Окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снряди запускали з Бєлгорода
Місто-Герой вже 161 добу постійно під ворожим вогнем
Олег Синєгубов / Telegram

Пошкоджена будівля промислового підприємства 

Сьогодні близько 4-ї ранку росіяни завдали два удари по Харкову. Ракети запустили з Бєлгорода, попередньо – із зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.

«Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджена будівля. Попередньо – постраждалих немає», – написав Синєгубов у Telegram. 

Нагадаємо, вранці в Харкові пролунали два вибухи.

Перед цим, 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Тим часом стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: Харків окупанти

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