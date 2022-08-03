Окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снряди запускали з Бєлгорода

Місто-Герой вже 161 добу постійно під ворожим вогнем

Пошкоджена будівля промислового підприємства

Сьогодні близько 4-ї ранку росіяни завдали два удари по Харкову. Ракети запустили з Бєлгорода, попередньо – із зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.

«Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджена будівля. Попередньо – постраждалих немає», – написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо, вранці в Харкові пролунали два вибухи.

Перед цим, 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Тим часом стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.