7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто ледарювати та проводити в ліжку цілий день

7 листопада, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів та Міжнародний день африканського письменника. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Феодота.

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Міжнародний день медичної фізики

Міжнародний день медичної фізики (International Day of Medical Physics) відзначається 7 листопада. Всесвітня Організація Здоров’я запровадила дану подію на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі – завдяки її працям стало можливе використання радіаційної терапії для лікування онкології.

Цей день є даниною поваги значному внеску медичних фізиків в охорону здоров’я. У 2023 році Міжнародний день медичної фізики відзначає особливу віху, святкуючи 60-річчя галузі з темою «60-річчя: Стоячи на плечах гігантів».

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Міжнародний день інуїтів

Починаючи з 2006 року кожного 7 листопада відзначається Міжнародний день інуїтів (International Inuit Day).

Ініціатором цього свята виступила Приполярна рада інуїтів, яка є представником інтересів корінних народів Арктики, що мешкають у США, Канаді, Гренландії та Росії. Перше засідання ради відбулося у 1977 році на Алясці. Метою її створення стало об’єднання нечисленних народностей інуїтів та сприяння просуванню їх прав на міжнародному рівні.

Святкування збігається з днем народження американського політика Ебена Хопсона, який був представником етнічних народів Аляски в Сенаті з 1959 до 1967 рік та обіймав пост першого мера Барроу. Також Хопсон відстоював права інуїтів у суді проти постанов міністра торгівлі США, спрямованих на встановлення контролю за китобійним промислом корінного населення з метою харчування.

Міжнародний день африканського письменника

7 листопада відзначається Міжнародний день африканського письменника.

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Його святкування було ініційоване у 1992 році панафриканською Асоціацією письменників. Метою цього дня є поширення унікальної літератури Африки на інших континентах. Завдяки їй читачі в усьому світі можуть знайомитися з дивовижними автентичними культурами корінних народів більше ніж 54 країн материка.

Зараз африканські письменники часто нагороджуються престижними преміями, а четверо з них вже стали нобелівськими лауреатами. Вони беруть участь у книжкових ярмарках, літературних форумах та міжнародних конференціях, а деяких запрошують як сценаристів на знімальні майданчики.

Представники літературної світової спільноти стверджують, що на сьогодні Африка є континентом, найбагатшим на людей, що пишуть та читають літературу. А завдяки африканським письменникам зараз знову набуває популярності постколоніальна література.

Яке сьогодні релігійне свято

7 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Феодота. Він разом із 30 іншими мучениками постраждав за віру в Мелітіні. Феодот і його товариші сповідували християнство. Їх схопили язичники і тортурами змушували зректися вірувань. Однак до всіх погроз християни залишалися стійкими. Тоді їх обезголовили мечем.

Що не можна робити цього дня

Вагітним заборонялося перекушувати рухаючись, тому що дитина буде неспокійною.

Не можна лаятися, сваритися, лихословити, бажати комусь зла.

Не варто ледарювати, проводити в ліжку цілий день.

Народні прикмети і традиції

Волога земля і йде сніг – наступного року добре вродить жито;

Рясний снігопад – до сильної весняної повені;

Ожеледь означає, що така погода ще довго протримається.

Пам’ятні події 7 листопада

1708 рік – український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з'єднується з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки;

1788 рік – козаки під орудою Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;

1909 рік – у Львові створюють Український Студентський Союз;

1918 рік – початок третього наступу більшовиків на Україну;

1919 рік – в Ізяславі УНР і Польська Республіка підписують протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими й польськими військами;

1920 рік – за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР;

1928 рік – в Харкові офіційно відкривають Держпром – перший український та європейський хмарочос;

1940 рік – у Канаді створюють Комітет українців Канади – КУК;

1941 рік – Люфтваффе топить теплохід «Вірменія» поблизу Севастополя, гине понад 5 тис. осіб;

1951 рік – у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1967 рік – Генеральна Асамблея ООН ухвалює Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;

1990 рік – розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;

2000 рік – Джордж Вокер Буш стає президентом США.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.