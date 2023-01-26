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США зробили заяву про передачу Abrams Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США зробили заяву про передачу Abrams Україні
фото ілюстративне

У Білому домі повідомили, що бойові  машини «дуже складні» в управлінні

Америка не зможе доставити в Україну обіцяні танки Abrams до весни. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

 Вона підкреслила, що ці бойові машини «дуже складні».

«Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, потрібен деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до весняного наступу», – заявила Нуланд під час слухань у Конгресі.

При цьому сенатор-республіканець Джим Ріш уточнив у неї, чому танки не вирішили передати раніше, щоб українські захисники могли скористатися ним під час весняного наступу.

Раніше Білий дім повідомив, що процес передачі американських танків M1 Abrams Україні може тривати декілька місяців. Але невдовзі розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.

Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Теги: Вікторія Нуланд машини навчання президент танки США

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