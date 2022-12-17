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Хорватія стала бронзовим призером Чемпіонату світу з футболу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Хорватія стала бронзовим призером Чемпіонату світу з футболу
Хорватія стала бронзовим призером катарського Мундіалю-2022
фото: twitter.com/hns_cff

Хорватія здобула «бронзу» чемпіонату світу-2022 в матчі проти Марокко

Хорватія здолала Марокко 2:1 в матчі за третє місце катарського чемпіонату світу-2022.

У складі хорватів відзначилися Гвардіол і Оршич. Марокканці відповіли точним ударом Дарі. Перший гол було забито вже на сьомій хвилині – відзначився хорватський захисник Йошко Гвардіол, який головою відправив м'яч в сітку воріт. Але за дві хвилини рахунок зрівняв марокканець Ашраф Дарі. Рахунок знову змінився на користь хорватів наприкінці першого тайму, завдяки голу Міслава Оршіча. На перерву команди пішли за переваги Хорватії.

За весь другий тайм марокканці так і не змогли забити ще один гол. У підсумку, Хорватія втретє фінішувала у трійці найкращих команд на Чемпіонатах світу – у 1998 році хорвати також виграли бронзу, а на ЧС-2018 підопічні Даліча стали другим.

Зазначимо, що Марокко стала першою африканською збірною, яка увійшла до топ-4 чемпіонату світу.

Фінал ЧС-2022 між Аргентиною і Францією відбудеться 18-го грудня. Початок матчу - о 17:00 за Києвом.

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хорватія Марокко

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