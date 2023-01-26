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Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні

Ірина Глотова
glavcom.ua
Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні
Трамп прокоментував передачу танків Україні
www.ria.ru

Дональд Трамп заговорив про війну в Україні

​​Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що після того, як Захід поставить Україні танки, війна може розгорітись до ядерних ударів.

«Спочатку будуть танки, потім ядерні бомби. Закінчіть цю божевільну війну, негайно. Це ж так просто!», – написав Трампу у соціальній мережі Truth Social.

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Нагадаємо, штаб Дональда Трампа, який оголосив про участь у передвиборчій кампанії 2024 року, готується до розблокування його акаунтів у соцмережах Facebook і Twitter, щоб збільшити шанси республіканця на переобрання президентом США.

Нагадаємо, Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. На першому етапі країна надасть роту з 14 бойових машин зі складу Бундесверу.

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Теги: війна Дональд Трамп Facebook танки

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