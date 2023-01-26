Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні

Дональд Трамп заговорив про війну в Україні

​​Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що після того, як Захід поставить Україні танки, війна може розгорітись до ядерних ударів.

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«Спочатку будуть танки, потім ядерні бомби. Закінчіть цю божевільну війну, негайно. Це ж так просто!», – написав Трампу у соціальній мережі Truth Social.

Нагадаємо, штаб Дональда Трампа, який оголосив про участь у передвиборчій кампанії 2024 року, готується до розблокування його акаунтів у соцмережах Facebook і Twitter, щоб збільшити шанси республіканця на переобрання президентом США.

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Нагадаємо, Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. На першому етапі країна надасть роту з 14 бойових машин зі складу Бундесверу.