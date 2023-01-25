Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни

Уряд Німеччини надав згоду на реекспорт своїх танків іншими країнами Україні

Уряд Німеччини дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2. Найперше в Україну надійдуть 14 танків Leopard 2 модифікації A6 зі складів Бундесверу. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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«Офіційне повідомлення вже опубліковане на сайті Уряду. Перший етап – це передача 14 танків Leopard 2 модифікації A6 зі складів Бундесверу. Також уряд Німеччини надав згоду на реекспорт своїх танків іншими країнами Україні. Простими словами – всі країни, які чекали дозволу передати нам Leopard 2, тепер його мають», – повідомила Шуляк.

Також новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки «Leopard» приблизно через три місяці.

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Бундесвер «дуже швидко» почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків «історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні».

В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це «займе трохи більше часу» – сказав Пісторіус.

«Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше», – сказав міністр.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Німеччини дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Як і очікувалося, йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць) з власних запасів Німеччини.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

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