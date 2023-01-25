Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни
Перша партія танків невдовзі прибуде в Україну
фото: mil.in.ua

Уряд Німеччини надав згоду на реекспорт своїх танків іншими країнами Україні

Уряд Німеччини дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2.  Найперше в Україну надійдуть 14 танків Leopard 2 модифікації A6 зі складів Бундесверу. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Офіційне повідомлення вже опубліковане на сайті Уряду. Перший етап – це передача 14 танків Leopard 2 модифікації A6 зі складів Бундесверу. Також уряд Німеччини надав згоду на реекспорт своїх танків іншими країнами Україні. Простими словами –  всі країни, які чекали дозволу передати нам Leopard 2, тепер його мають», – повідомила Шуляк.

Також новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки «Leopard» приблизно через три місяці.

Бундесвер «дуже швидко» почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків «історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні».

В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це «займе трохи більше часу» – сказав Пісторіус.

«Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше», – сказав міністр.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Німеччини дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри. 

Як і очікувалося, йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць) з власних запасів Німеччини.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Читайте також: Танки для України. Німеччина робить аморальну помилку

Теги: Німеччина Іспанія самоврядування танки Олена Шуляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт танків, які перебувають на озброєнні інших держав
Танки Leopard для України: Шольц ухвалив рішення
Вчора, 19:58
Чистка кадрів й танки Leopard від Німеччини. Головне за 24 січня
Чистка кадрів й танки Leopard від Німеччини. Головне за 24 січня
Вчора, 20:59
Ще одна країна має намір дати ЗСУ свої танки Leopard 2
Ще одна країна має намір дати ЗСУ свої танки Leopard 2
Сьогодні, 12:35

Політика

У Білорусі на кордоні з Україною будують нові блокопости
У Білорусі на кордоні з Україною будують нові блокопости
Путін зустрівся зі студентами, щоб розповісти про ціль війни
Путін зустрівся зі студентами, щоб розповісти про ціль війни
Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни
Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни
Ексдепутата Держдуми Пономарьова Росія визнала терористом
Ексдепутата Держдуми Пономарьова Росія визнала терористом
Нідерланди можуть викупити у Німеччини 18 Leopard для ЗСУ
Нідерланди можуть викупити у Німеччини 18 Leopard для ЗСУ
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9193
У Сімферополі паніка через потужні вибухи
8629
Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка
8605
Мобілізація в Україні: ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки
6221
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Сьогодні, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Сьогодні, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Сьогодні, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту