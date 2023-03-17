Плани та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки

Учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

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«Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі.

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Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 387-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.