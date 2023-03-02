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Близький до Путіна олігарх прогнозує крах кремлівського держкапіталізму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Близький до Путіна олігарх прогнозує крах кремлівського держкапіталізму
фото з відкритих джерел

Олег Дерипаска: «Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори» 

Уже наступного року Росія може залишитися без грошей. Вибудувана Путіним модель «державного капіталізму» зазнала краху. Про це заявив російський мільярдер Олег Дерипаска на Красноярському економічному форумі, пише The Moscow Times.

У минулому дуже близький до Путіна олігарх, сьогодні він висловив упевненість, що ситуація в російській економіці «дуже непроста».

«Держкапіталізм, «Держгазмяс» – це шлях в нікуди. Я із жахом спостерігаю ті ресурси, які за минулий рік витрачені, очевидно, даремно. Раніше я думав, що це мільярди, а зараз, я дивлюся, рахунок йде вже на трильйони», – заявив Дерипаска.

Олігарх упевнений, що заявлені Кремлем плани перевести економіку Росії на військові рейки з пріоритетом держпланування і держконтролю приречені на фіаско. Особливо в контексті наростаючої ізоляції Росії від решти світу.  «Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори», – заявив він.

Як повідомлялося, ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски. Зазначається, що позовну заяву Мін’юст подав одразу і до Дерипаски, і до МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал». Їх активи попередньо були заблоковані за рішенням РНБО у жовтні 2022 року. 

Нагадаємо, ще у червні минулого року Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна.

Теги: росія військові модель олігархи війна економіка гроші криза

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