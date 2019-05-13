У Шрі-Ланці ввели комендантську годину



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Місто Курунегала у Шрі-Ланці

Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала

У понеділок, 13 травня, на острові Шрі-Ланка ввели комендантську годину через напади на мечеті і будинки, що належать мусульманам.

«Щоб взяти ситуацію під контроль, вночі було введено поліцейську комендантську годину», - повідомив представник військових Суміта Атапатту, передає Reuters.

Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала, де напередодні кілька мечетей і будинків мусульман були атаковані.

За словами Атапатту, поліція затримала групу чоловіків за підозрою у причетності до нападів.

Раніше уряд Шрі-Ланки заблокував деякі соціальні мережі і месенджери, серед яких зокрема, Facebook і WhatsApp.

12 травня декілька десятків людей в місті Чілау закидали камінням мечеті і магазини, що належать мусульманам.

Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

На початку травня поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів.



