У Шрі-Ланці ввели комендантську годину
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Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала
У понеділок, 13 травня, на острові Шрі-Ланка ввели комендантську годину через напади на мечеті і будинки, що належать мусульманам.
«Щоб взяти ситуацію під контроль, вночі було введено поліцейську комендантську годину», - повідомив представник військових Суміта Атапатту, передає Reuters.
Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала, де напередодні кілька мечетей і будинків мусульман були атаковані.
За словами Атапатту, поліція затримала групу чоловіків за підозрою у причетності до нападів.
Раніше уряд Шрі-Ланки заблокував деякі соціальні мережі і месенджери, серед яких зокрема, Facebook і WhatsApp.
12 травня декілька десятків людей в місті Чілау закидали камінням мечеті і магазини, що належать мусульманам.
Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.
Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.
До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.
22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.
Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.
На початку травня поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів.