  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Шрі-Ланці ввели комендантську годину

    • Розсилка
    Місто&nbsp;Курунегала у Шрі-Ланці - У Шрі-Ланці ввели комендантську годину
    Місто Курунегала у Шрі-Ланці

    Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала

    У понеділок, 13 травня, на острові Шрі-Ланка ввели комендантську годину через напади на мечеті і будинки, що належать мусульманам.

    «Щоб взяти ситуацію під контроль, вночі було введено поліцейську комендантську годину», - повідомив представник військових Суміта Атапатту, передає Reuters.

    Читайте також

    Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала, де напередодні кілька мечетей і будинків мусульман були атаковані.

    За словами Атапатту, поліція затримала групу чоловіків за підозрою у причетності до нападів.

    Раніше уряд Шрі-Ланки заблокував деякі соціальні мережі і месенджери, серед яких зокрема, Facebook і WhatsApp.

    12 травня декілька десятків людей в місті Чілау закидали камінням мечеті і магазини, що належать мусульманам.

    Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. 

    До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

    На початку травня поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів.


    Читайте також
    теракт тероризм надзвичайний стан Ісламська держава розслідування соціальні мережі поліція Шрі-Ланка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ