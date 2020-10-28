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    Київ повернувся до списку мегаполісів із найбруднішим повітрям на планеті

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    Київ страждає від смогу - Київ повернувся до списку мегаполісів із найбруднішим повітрям на планеті
    Київ страждає від смогу

    Станом на 8 ранку українська столиця входить у топ-15 міст із найгіршою якістю повітря

    Станом на 8 годину ранку 28 жовтня Київ знаходиться знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 108 при нормі у 50.

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

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    Нагадаємо, 18 жовтня після сильного дощу Київ знаходився у числі мегаполісів з найчистішим повітрям у світі.

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