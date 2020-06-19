Київ та десять областей не готові до послаблення карантину – МОЗ
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добузареєстрована на Львівщині – 142, Рівненщині –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та на Буковині – 76
Станом на 19 червня 10 областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, за даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину місто Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць у медзакладах.
Станом на 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).
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Всього34984
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Хворіють17966
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Одужали16033
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Померли985
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 142, Рівненщині –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та на Буковині – 76.
17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.