Київ та десять областей не готові до послаблення карантину – МОЗ



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Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок Covid-19 , це на 92 випадки більше, ніж учора (829) Фото: pixabay.com

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добузареєстрована на Львівщині – 142, Рівненщині –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та на Буковині – 76

Станом на 19 червня 10 областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину місто Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.

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Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць у медзакладах.

Станом на 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 142, Рівненщині –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та на Буковині – 76.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.