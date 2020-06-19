В Україні підтверджено майже 35 тис. випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів

19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829)

19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829)

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 142, Рівненщині –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та на Буковині – 76

Станом на 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.

Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3548 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);

Волинська обл. — 1673 (548 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);

Донецька обл. — 350 (142 одужали);

Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);

Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);

Запорізька обл. — 547 (385 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);

м. Київ — 4176 (1332 одужали);

Київська обл. — 2142 (994 одужали);

Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);

Луганська обл. — 71 (52 одужали);

Львівська обл. — 3540 (663 одужали);

Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);

Одеська обл. — 1200 (510 одужали);

Полтавська обл. — 289 (262 одужали);

Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);

Сумська обл. — 246 (178 одужали);

Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);

Харківська обл. — 1744 (812 одужали);

Херсонська обл. — 185 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);

Черкаська обл. — 585 (388 одужали);

Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);

Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).

Натиснути для збільшення

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на Covid-19.

Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці. Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.