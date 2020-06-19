Проходити медогляд на період карантину не потрібно, – Степанов



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На сьогоднішній день, там де в обов'язкових випадках потрібно було проходити медогляд, його проходити не потрібно

Максим Степанов: норма, що вимагає проходження медогляду за професійними ознаками, призупинена

На період карантину була призупинена норма, яка вимагає проходження медогляду за професійними ознаками.

Про це на брифінгу 19 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Була призупинена норма, яка вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками, для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. Тобто, на сьогоднішній день, там де в обов'язкових випадках потрібно було проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена», - сказав Степанов.

Як повідомлялось, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Станом на 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 142, Рівненщині –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та на Буковині – 76.