П’ять областей цієї ночі засипле снігом: де чекати погіршення погоди



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3 грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг

На вівторок в Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні у вівторок, 3 грудня, суттєво погіршиться, вночі у п'ятьох областях значний сніг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Крім того, повідомляється, що протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

«Вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», - додали в ДСНС.

Зазначимо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала погоду на завтра. Завтра в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця та малопрохідні тротуари. Вдень у вівторок в центральній частині України опади припиняться. На заході та півночі очікуються завтра в денні години невеликий сніг і мокрий сніг.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах сьогодні очікується до 20 см снігу.