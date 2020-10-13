Компанія Безоса Blue Origin запустила ракету для місії до Місяця



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Запуск багаторазової ракети New Shepard для випробування місячної посадкової системи

Систему планується використати в 2024 році для висадки астронавтів на поверхню Місяця

У США на полігоні в штаті Техас аерокосмічна компанія Blue Origin, заснована главою Amazon Джефом Безосом, здійснила запуск багаторазової ракети New Shepard для випробування місячної посадкової системи.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Систему планується використати в 2024 році для висадки астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми Artemis («Артеміда»).

Після відділення від носія капсула повинна вийти на висоту близько 100 км, а потім за допомогою парашутів вона повернеться на Землю. Ракета-носій повинна зробити автоматичну посадку у вертикальному положенні.

Це вже сьомий запуск цієї ракети і 13-й в рамках проекту New Shepard. Попередній успішний запуск відбувся 11 грудня 2019 року.

До слова, NASA планує у 2024 році вперше відправити на Місяць жінку.

На 2021 рік намічена безпілотна місія навколо Місяця «Артеміда-1». У 2023 році відбудеться пілотований політ навколо Місяця «Артеміда-2», а в 2024 році місія «Артеміда-3» висадиться на поверхню Місяця і залишиться там на тиждень. Астронавти будуть збирати зразки ґрунту і гірських порід, шукати воду та інші ресурси, а також проводити наукові експерименти.