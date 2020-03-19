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    Здоров'я

    У Житомирі зафіксовано перший випадок коронавірусу

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    <p>У Житомирі виявили перший випадок коронавірусу</p> - У Житомирі зафіксовано перший випадок коронавірусу

    У Житомирі виявили перший випадок коронавірусу

    56-річний чоловік повернувся з Австрії

    У Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

    Коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії, – повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні на сторінці в Facebook,

    Сухомлин повідомив, що стан хворого нормальний, йому надають медичну допомогу.

    Також міський голова Житомира зазначив, що вони організували декілька груп медиків, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту «Бориспіль» і автомобільних та залізничних станціях. Це робиться для того, щоб зафіксувати людей, які приїжджають спецпотягами та авіарейсами з-за кордону. При потребі будуть робити тестування.

    Раніше повідомляли, що у Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля.

    Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

     

    здоров'я медицина Житомир коронавірус
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