У Житомирі зафіксовано перший випадок коронавірусу



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У Житомирі виявили перший випадок коронавірусу

56-річний чоловік повернувся з Австрії

У Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії, – повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні на сторінці в Facebook,

Сухомлин повідомив, що стан хворого нормальний, йому надають медичну допомогу.

Також міський голова Житомира зазначив, що вони організували декілька груп медиків, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту «Бориспіль» і автомобільних та залізничних станціях. Це робиться для того, щоб зафіксувати людей, які приїжджають спецпотягами та авіарейсами з-за кордону. При потребі будуть робити тестування.

Раніше повідомляли, що у Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля.

Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.