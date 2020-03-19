У Житомирі зафіксовано перший випадок коронавірусу
У Житомирі виявили перший випадок коронавірусу
56-річний чоловік повернувся з Австрії
У Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії, – повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні на сторінці в Facebook,
Сухомлин повідомив, що стан хворого нормальний, йому надають медичну допомогу.
Також міський голова Житомира зазначив, що вони організували декілька груп медиків, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту «Бориспіль» і автомобільних та залізничних станціях. Це робиться для того, щоб зафіксувати людей, які приїжджають спецпотягами та авіарейсами з-за кордону. При потребі будуть робити тестування.
Раніше повідомляли, що у Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля.
Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.