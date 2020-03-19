У Києві зафіксовано новий випадок коронавірусу



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Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом

Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено новий випадок інфікування Covid-19 у Києві.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

Пацієнт ізольований, йому надається симптоматичне лікування.

У МОЗ додали, що наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Як повідомлялося, сьогодні у Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Як відомо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова.

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Київській області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одна – у Броварах (не підтвердився).