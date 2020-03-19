На Дніпропетровщині виявили перші два випадки коронавірусу



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За даними ОДА, хворі коронавірусом громадяни нещодавно повернулися з-за кордону

У Дніпропетровській області сьогодні, 19 березня, підтвердили перші два випадки коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

Таким чином в Україні кількість хворих, у яких підтверджений коронавірус, збільшилась до 20.

За даними ОДА, хворі коронавірусом громадяни нещодавно повернулися з-за кордону.

Наразі пацієнтам надається вся необхідна медична допомога.

Стан хворих стабільний, вони добре себе почувають.

«Маємо два лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. Ми зробили все, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном», - заявили в ОДА.

Зазначається, що медпрацівники виявляють всіх, хто міг контактувати з хворими, щоб обстежити та забезпечити їхню ізоляцію.

В області визначені дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Загалом вони – на 430 ліжок.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі. Тоді загальна кількість хворих коронавірусом становила 18.