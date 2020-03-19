За звільнення співробітника під час карантину роботодавцю загрожує штраф до 51 тис. гривень, - МВС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися за номером «102» або написати заяву в поліцію за ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу

Заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявляє, що керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. гривень або виправні роботи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тис. гривень), або позбавлення права займати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до 3 років або покарати виправними роботами на строк до 2 років», - сказав Цуцкірідзе.

Згідно з повідомленням, у разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися за номером «102» або написати заяву в поліцію за ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу.

«Коли людину приймають на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, все з розумінням підходять до ситуації», - додав Цуцкірідзе.

Як повідомлялось, Національна поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві.

Раніше поліція склала 32 адміністративних протоколи про порушення режиму карантину в Україні.

Нагадаємо, в Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину.