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    За звільнення співробітника під час карантину роботодавцю загрожує штраф до 51 тис. гривень, - МВС

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    За звільнення співробітника під час карантину роботодавцю загрожує штраф до 51 тис. гривень, - МВС

    У разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися за номером «102» або написати заяву в поліцію за ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу

    Заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявляє, що керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. гривень або виправні роботи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ.

    «Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тис. гривень), або позбавлення права займати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до 3 років або покарати виправними роботами на строк до 2 років», - сказав Цуцкірідзе.

    Згідно з повідомленням, у разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися за номером «102» або написати заяву в поліцію за ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу.

    «Коли людину приймають на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, все з розумінням підходять до ситуації», - додав Цуцкірідзе.

    Як повідомлялось, Національна поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві.

    Раніше поліція склала 32 адміністративних протоколи про порушення режиму карантину в Україні.

    Нагадаємо, в Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину

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