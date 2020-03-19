Поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві



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Станом на 18:00 столичні поліцейські склали адміністративні протоколи на водіїв громадського транспорту, продавців об'єктів торгівлі та громадського харчування

Національна поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві. Про це сказано у повідомленні пресслужби Нацполіції.

«Станом на 18:00 столичні поліцейські склали 31 адміністративний протокол на водіїв громадського транспорту, продавців об'єктів торгівлі та громадського харчування за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Адміністративного кодексу», - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, правоохоронці забезпечують контроль за дотриманням обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів №211 від 12 березня «Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19».

Зокрема, перевіряють власників магазинів, кафе і фіксують порушення у сфері пасажирських перевезень.

Зазначається, що для проведення таких превентивних заходів створені спільні групи з числа співробітників поліції, військовослужбовців Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій і представників органів місцевого самоврядування.

Раніше поліція склала 32 адміністративних протоколи про порушення режиму карантину в Україні.

Як повідомлялось, в Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину.