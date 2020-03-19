  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві

    • Розсилка
    Поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві

    Станом на 18:00 столичні поліцейські склали адміністративні протоколи на водіїв громадського транспорту, продавців об'єктів торгівлі та громадського харчування

    Національна поліція склала 31 протокол про порушення режиму карантину в Києві. Про це сказано у повідомленні пресслужби Нацполіції.

    «Станом на 18:00 столичні поліцейські склали 31 адміністративний протокол на водіїв громадського транспорту, продавців об'єктів торгівлі та громадського харчування за  ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Адміністративного кодексу», - сказано в ньому.

    Згідно з повідомленням, правоохоронці забезпечують контроль за дотриманням обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів №211 від 12 березня «Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19».

    Зокрема, перевіряють власників магазинів, кафе і фіксують порушення у сфері пасажирських перевезень.

    Зазначається, що для проведення таких превентивних заходів створені спільні групи з числа співробітників поліції, військовослужбовців Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій і представників органів місцевого самоврядування.

    Раніше поліція склала 32 адміністративних протоколи про порушення режиму карантину в Україні.

    Як повідомлялось, в Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину

    Київ самоврядування поліція хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ