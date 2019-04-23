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    Кількість загиблих внаслідок боїв біля Тріполі зросла до 264

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    Кількість загиблих внаслідок боїв біля Тріполі зросла до 264

    ВООЗ і Управління з координації гуманітарних питань ООН в Лівії закликають до припинення військових дій

    В результаті бойових дій на околицях столиці Лівії Тріполі загинуло щонайменше 264 людини, ще 1266 осіб отримали поранення.

    Про це повідомляє лівійське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Twitter.

    «Число загиблих в результаті боїв в околицях Тріполі зросла до 264 осіб, ще 1266 отримали поранення. ВООЗ і Управління з координації гуманітарних питань ООН в Лівії закликають до припинення військових дій і до дотримання всіма сторонами норм міжнародного гуманітарного права», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що за час боїв в районі столиці Лівії Тріполі з 5 квітня загинула щонайменше 121 людина, ще 561 - отримала поранення.

    Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили летовище.

    У Лівії пройшли багатотисячні маніфестації проти атак, очолюваних генералом Хафтаром «східних сил», на столицю країни Тріполі.

    Джерело: УНН

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