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    У світі

    У Лівії пройшли багатотисячні акції проти Хафтара

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    Учасники акцій вимагали притягнути Хафтара до відповідальності, як військового злочинця за бомбардування населених пунктів - У Лівії пройшли багатотисячні акції проти Хафтара
    Учасники акцій вимагали притягнути Хафтара до відповідальності, як військового злочинця за бомбардування населених пунктів

    Масові маніфестації були організовані в містах Триполі і Місурата

    У Лівії пройшли багатотисячні маніфестації проти атак очолюваних генералом Халіфою Хафтаром «східних сил» на столицю країни Триполі.

    Про це повідомляє «Анадолу».

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    «Масові маніфестації були організовані в містах Триполі і Місурата», - йдеться в повідомленні.

    Учасники акцій вимагали притягнути Хафтара до відповідальності, як військового злочинця за бомбардування населених пунктів.

    Крім того, протестувальники засудили Францію і Єгипет за підтримку сил генерала Хафтара.

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в ході боїв в столиці Лівії Триполі з четвертого квітня загинули 213 осіб, ще 1009 отримали поранення. Райони боїв в Лівії покинуло понад 18 тисяч мирних жителів.

    Напередодні ВООЗ повідомляла, що в результаті боїв в Тріполі загинули щонайменше 205 і поранення отримали 913 осіб.

    Як повідомлялося, на початку квітня лідер військових формувань, що базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Триполі.

    Рада Безпеки ООН закликав війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Триполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили аеродром.

    Бойові дії розгорнулися напередодні намічених на 14-16 квітня переговорів про мирне врегулювання в Лівії під егідою ООН.

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