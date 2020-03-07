Кількість заражених на коронавірус вже більше 102 тисяч. ВООЗ назвала найбільші осередки його розповсюдження



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Кількість інфікованих на коронавірус у світі перевищила 102 тисячі осіб Карта Університету Джона Гопкінса

Вилікувалися від коронавірусу у світі більше 57 тисяч осіб

Станом на ранок 7 березня у світі налічується вже 102 тисячі 188 осіб, інфікованих новим типом коронавірусу COVID-19. Про це свідчать дані мапи поширення вірусу, що її оприлюднив Університет Джона Гопкінса.

Найбільше випадків зараження зареєстровано на материковому Китаї – 80 651, у Південній Кореї – 6 767, в Ірані – 4 747, в Італії – 4 636.

Померли від ускладнень через вірус майже 3,5 тисячі людей; зокрема 197 смертей підтверджено в Італії, 124 – в Ірані.

До позитивних моментів слід відзначити, що від коронавірусу лікарям вдалось вилікувати більше 57 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.