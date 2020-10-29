Кількість жертв вибуху газу під Харковом зросла



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Вибух метану на газорозподільній станції стався вчора, 28 жовтня

У лікарні від опіків помер один з потерпілих - 61-річний чоловік

Кількість жертв вибуху на газорозподільній станції під Харковом зросла до трьох осіб. Один з потерпілих – 61-річний чоловік – помер у лікарні. Про це повідомляє місцеве видання «Редпост».

«У нього були опіки до 80% тіла та інші травми, в тому числі переломи. На даний момент двоє постраждалих знаходяться у реанімації. Один у політравмі, один в опіковому», – йдеться повідомленні.

Зазначається, що в опіковому відділенні в стабільно важкому стані перебувають ще четверо постраждалих. Опіки тіла складають 20-50%, в тому числі дихальних шляхів, інші травми.

Також один потерпілий перебуває в травматології і ще один з гіпертонічним кризом - у відділенні терапії (кардіології).

Як повідомлялося, через вибух на Харківщині без газу залишилися 10 населених пунктів.

Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули. Вибух стався близько 11:47 на території газопереробної станції у Дергачівському районі, що на відстані 20 км від Харкова,

Вдень 28 жовтня повідомлялося про двох загиблих і дев'ятьох постраждалих, з яких частина у вкрай важкому або критичному стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух на газорозподільній станції у Харківській області.