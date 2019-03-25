Кількість жертв від вибуху на хімічному заводі в КНР виросла до 78 осіб
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Загальна кількість поранених складає 566 осіб
Кількість жертв від вибуху на хімічному заводі на сході КНР минулого тижня зросла до 78 осіб. При цьому іще 13 поранених перебувають в особливо критичному стані. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Всього ж 566 осіб перебувають в лікарні після вибуху на заводі в місті Яньчен (провінція Цзяньсу).
Влада КНР знову пообіцяла перевірити всі підприємства хімічної промисловості на відповідність нормам безпеки. Проте вибух на хімічному підприємстві в місті Яньчен вже третя за останні чотири роки велика аварія на підприємствах цієї галузі в КНР.
Нагадаємо, вибух прогримів 21 березня на підприємстві компанії «Цзянсу тяньцзяі» в хімічному промисловому парку міста Янченг. У перші години після трагедії понад 600 осіб з різними пораненнями розмістили в 16 лікарнях.
Зазначено, що в рятувальній операції та роботі з ліквідації наслідків було залучено 192 пожежних розрахунків, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбирання завалів з 12 навколишніх міст.
Після вибуху сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.