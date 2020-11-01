Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу

Після землетрусу, станом на 07.00, відбулося 812 підземних поштовхів

Кількість жертв землетрусу в Ізмірі зросла до 44, поранення отримали 896 людей, з них 229 лишаються у лікарнях. Про це повідомляє Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Жертвами землетрусу стали 44 людини. Після землетрусу, станом на 07.00, відбулося 812 підземних поштовхів, 40 з яких - понад 4 бали», - повідомляє AFAD.

667 осіб із 896 постраждалих виписані з лікарень, 229 - продовжують лікування.

За даними сейсмологів, сила землетрусу в Ізмірі дорівнювала силі вибуху 40 атомних бомб.

«Цей землетрус за силою можна прирівняти до вибуху 40 атомних бомб. Це один із 17 землетрусів такого масштабу в регіоні протягом 2500 років», - оцінив ситуацію сейсмолог, професор Овгюн Ахмет Ерджан.

За його прогнозами, вплив є значним, а вторинні поштовхи, які триватимуть від 15 до 30 днів, можуть досягати 5,9 бала.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

Джерело: Укрінформ