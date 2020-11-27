У Північній Кореї стратили двох чиновників

Обидва вироки були винесені на тлі заходів боротьби з коронавірусом

Влада Північної Кореї стратила двох чиновників на тлі економічних труднощів під час пандемії.

Про це йдеться в доповіді Національного агентства розвідки Південної Кореї, повідомляє Associated Press.

Так, за даними розвідки, одного чиновника стратили за ввезення в країну заборонених товарів на тлі посиленого митного контролю на кордоні через пандемію. Ще один високопоставлений чиновник був страчений за звинуваченням у махінаціях з обміном валют.

У південнокорейській розвідувальній спільноті також зазначають, що керівник КНДР Кім Чен Ин останнім часом робить «безрозсудні вчинки» на тлі економічних труднощів, зокрема, підняв ціни на сировинні товари і скоротив обсяг промислового виробництва.

Крім того, було наказано припинити рибну ловлю і виробництво солі через побоювання, що морська сіль може бути заражена коронавірусом.

У Пхеньяні і провінції Чагандо ввели режим ізоляції. Повідомляється також, що Пхеньян на тлі заходів зі стримування коронавірусу може відкласти з'їзд Трудової партії Кореї, який був запланований на початок наступного року.

До слова, колишній гімнаст перестрибнув триметровий паркан, втікаючи з КНДР до Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.