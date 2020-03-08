Кіпрська церква зробила крок до визнання УПЦ



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Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Кіпрської православної церкви Хризостом II у стамбульському соборі Святого Георгія Фото: Doxologia infonews

На богослужінні за участю кіпрського архієпископа Хризостома двічі згадали ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія

У стамбульському соборі Святого Георгія в неділю, 8 березня, пройшла божественна літургія на чолі зі вселенським патріархом Варфоломієм. Йому співслужив предстоятель Кіпрської православної церкви Хризостом II.

Про це повідомляє Doxologia infonews.

Зазначається, що під час служби двічі згадали ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Таким чином, Кіпрська церква зробила важливий крок на шляху до визнання УПЦ, зазначає ЗМІ.

Два дні тому Хризостом II заявив, що не бачить проблеми в тому, щоб визнати предстоятеля Помісної церкви України.

«Я міг би визнати їх і вчора, і сьогодні, і завтра. Для мене немає ніякої проблеми. Проблема для мене - це проблеми православ'я. На жаль, дехто цього не розуміє, а ті предстоятелі, які не поїхали на Всеправославний собор, не знають і не можуть зрозуміти», - сказав він.

Нагадаємо, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій в інтерв’ю «Главкому» заявив, що готовність визнавати Українську помісну церкву залежить від ступеню впливу Московського патріархату на ті чи інші помісні церкви.

Попри це, наголошує архієпископ Чернігівський і Ніжинський, ми бачимо на прикладі вже двох помісних церков, «врешті-решт все рухається до того, що Томос про автокефалію УПЦ визнається».

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, вже ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляв, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.