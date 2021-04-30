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    Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту

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    Таджикистан і Киргизстан домовилися&nbsp;вжити заходів до недопущення ескалації напруженості - Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту
    Таджикистан і Киргизстан домовилися вжити заходів до недопущення ескалації напруженості
    Фото: Настоящее время

    Сторони вирішили створити робочу групу для повної реалізації намічених мирних заходів

    Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

    Про це йдеться у спільній заяві країн, яку 30 квітня опублікувало офіційне державне інформаційне агентство Таджикистану «Ховар».

    «Припинити збройний конфлікт, відвести особовий склад і бойову техніку до місць постійної дислокації, вжити заходів до недопущення ескалації напруженості», – обіцяють сторони.

    Створені за ініціативою урядів Таджикистану і Киргизстану комісії з врегулювання збройного конфлікту в прикордонних районах, що стався 29 квітня, домовилися про припинення конфлікту.

    Крім того, вирішили створити робочу групу для «повної реалізації намічених заходів і створення відповідних стабілізуючих умов для переговорного процесу в інтересах двох дружніх народів і держав».

    Напередодні ввечері Киргизстан повідомив про трьох загиблих та понад 80 постраждалих внаслідок конфлікту на кордоні.

    Нагадаємо, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня.

    Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

    Раніше стало відомо, що конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

    Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

    Теги: прикордонники Киргизстан військові Таджикистан кордон
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