Без елітних годинників і музики: Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії

У РФ вже відмовилися працювати понад сотня компаній

Компанія Rolex приєдналася до санкцій проти Росії. Виробник годинників припинив поставку продукції в РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Один з найвідоміших виробників швейцарських годинників, компанія Rolex, припиняє експорт своєї продукції в Росію. Як і у випадку з багатьма іншими компаніями, рішення обумовлене військовим вторгненням Росії в Україну. Раніше аналогічне рішення прийняли Swatch Group і Richemont.

У Rolex також відзначили, що про відновлення постачання преміальних годинників в Росію буде повідомлено додатково.

Крім того, найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group зупиняє роботу в Росії та закриває свої офіси. Про це повідомляє BBC.

Серед провідних артистів, записи яких видавалися цим холдингом, – Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джимі Хендрікс, Лучано Паваротті, Treibhaus, 3 Doors Down, Імельда Мей, Мірамі, Jeward, Таркан, Софі Елліс-Бекстор.

Ще трохи, і з ринку РФ підуть й інші музичні холдинги.

Нагадаємо, Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. І мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

А ще Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

Як відомо, дефолт Росії неминучий – прогноз Fitch.