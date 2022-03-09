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    Економіка та фінанси

    Без елітних годинників і музики: Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії

    Країна-агресорка зазнає небувалих досі санкцій - Без елітних годинників і музики: Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії
    Країна-агресорка зазнає небувалих досі санкцій
    фото з відкритих джерел

    У РФ вже відмовилися працювати понад сотня компаній

    Компанія Rolex приєдналася до санкцій проти Росії. Виробник годинників припинив поставку продукції в РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

    Один з найвідоміших виробників швейцарських годинників, компанія Rolex, припиняє експорт своєї продукції в Росію. Як і у випадку з багатьма іншими компаніями, рішення обумовлене військовим вторгненням Росії в Україну. Раніше аналогічне рішення прийняли Swatch Group і Richemont.

    У Rolex також відзначили, що про відновлення постачання преміальних годинників в Росію буде повідомлено додатково.

    Крім того, найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group зупиняє роботу в Росії та закриває свої офіси. Про це повідомляє BBC.

    Серед провідних артистів, записи яких видавалися цим холдингом, – Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джимі Хендрікс, Лучано Паваротті, Treibhaus, 3 Doors Down, Імельда Мей, Мірамі, Jeward, Таркан, Софі Елліс-Бекстор.

    Ще трохи, і з ринку РФ підуть й інші музичні холдинги.

    Нагадаємо, Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. І мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

    А ще Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

    Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Як відомо, дефолт Росії неминучий – прогноз Fitch.

    Теги: Росія економіка санкції експорт
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    Без елітних годинників і музики: Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії