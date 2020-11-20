Кисень в лікарнях: Степанов повідомив, скільки ліжок облаштовано для порятунку Covid-хворих

У МОЗ планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тисяч лікарняних ліжок у регіонах

Міністр запевнив, що ліжок із киснем в українських лікарнях щодня стає більше

На початку пандемії в Україні було понад 3 тисячі ліжок із підведеним киснем, однак зараз їх понад 24 тисячі. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Так, у нас є проблеми, ми знаємо про ці проблеми, з киснем проблеми. Темпи розгортання пандемії такі, що ми інколи не встигаємо з одного боку, а з іншого боку, ми вирішуємо ті проблеми, які були 29 років. Якщо ми говоримо про кисень, то на початку епідемії ми мали до 3,3 тисяч ліжок на всю країну з підведеним киснем, а зараз вже у нас 24 575 ліжок. Кожного дня ми збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем або централізовано або кисневим концентратом», - зазначив він.

Зазначимо, що 19 листопада Степанов заявив, що в Україні у лікарнях є 23 571 ліжко з підведеним киснем. Тобто на понад тисячу менше, ніж станом на ранок 20 листопада.

Нагадаємо, у МОЗ планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тисяч лікарняних ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тисяч ліжок підведенням кисню. Для цього уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у Covid-лікарнях.

Разом з тим Львівський обласний госпіталь отримає кисневе обладнання від Фонду Порошенка.

Нагадаємо, у Житомирі від ускладнень після коронавірусу померла 39-річна викладачка Ольга Грабар. Вона працювала в державному технологічному університеті, і напередодні своєї смерті написала пост у Facebook зі зверненням до місцевої влади через нестачу кисню в лікарні.

До слова, напередодні Фонд Порошенка домовився про поставки кисневих станцій до лікарень.

Раніше волонтерка Леся Литвинова розповіла про війну за кисень в українських лікарнях. Зокрема, Литвинова, до якої зараз звертаються в тому числі за кисневими концентраторами, розповіла, що через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража.

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Між іншим, ВООЗ не рекомендує лікувати хворих на Covid-19 препаратом, який закупила Україна.

Нагадаємо, за минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше.