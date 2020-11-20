ВООЗ не рекомендує лікувати хворих на Covid-19 препаратом, який закупила Україна

Ремдесивір був вперше розроблений як експериментальний препарат для лікування Еболи

Ремдесивір був вперше розроблений як експериментальний препарат для лікування Еболи

Висновки нового дослідження показали, що «Ремдесивір» немає значущого ефекту в лікуванні коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не використовувати препарат «Ремдесивір» для пацієнтів з Covid-19 незалежно від тяжкості захворювання

Відповідна рекомендація оприлюднена на сайті ВООЗ.

Експерти організації зазначають, що наразі «немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів».

Рекомендації ВООЗ проти використання препарату були розроблені у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). До експертної групи входили 28 експертів в галузі клінічної допомоги, четверо пацієнтів і один фахівець з етики.

Дослідження ефективності «Ремдесивіра» почалися 15 жовтня. В цілому було проведено чотири незалежні випробування, під час яких аналізувалися дані понад 7 тисяч пацієнтів. У підсумку експерти дійшли до висновку, що препарат не дає значного впливу на виживаність людей з Covid-19, потребу у штучній вентиляції легень, час одужання та інші показники.

До речі, «Ремдесивіром» лікували президента США Дональда Трампа, коли в жовтні він заразився коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19. Зазначимо, що цей медикамент раніше застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень.

Зазначимо, що «Ремдесивір» не продаватиметься в аптеках. Його будуть постачати відразу до лікарень.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.

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Нагадаємо, за минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше.