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    ВООЗ не рекомендує лікувати хворих на Covid-19 препаратом, який закупила Україна

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    <span>Ремдесивір був вперше розроблений як експериментальний препарат для лікування Еболи</span> - ВООЗ не рекомендує лікувати хворих на Covid-19 препаратом, який закупила Україна
    Ремдесивір був вперше розроблений як експериментальний препарат для лікування Еболи

    Висновки нового дослідження показали, що «Ремдесивір» немає значущого ефекту в лікуванні коронавірусу

    Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не використовувати препарат «Ремдесивір» для пацієнтів з Covid-19 незалежно від тяжкості захворювання

    Відповідна рекомендація оприлюднена на сайті ВООЗ.

    Експерти організації зазначають, що наразі «немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів».

    Рекомендації ВООЗ проти використання препарату були розроблені у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). До експертної групи входили 28 експертів в галузі клінічної допомоги, четверо пацієнтів і один фахівець з етики.

    Дослідження ефективності «Ремдесивіра» почалися 15 жовтня. В цілому було проведено чотири незалежні випробування, під час яких аналізувалися дані понад 7 тисяч пацієнтів. У підсумку експерти дійшли до висновку, що препарат не дає значного впливу на виживаність людей з Covid-19, потребу у штучній вентиляції легень, час одужання та інші показники.

    До речі, «Ремдесивіром» лікували президента США Дональда Трампа, коли в жовтні він заразився коронавірусом.

    Раніше повідомлялося, що Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19Зазначимо, що цей медикамент раніше застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень. 

    Зазначимо, що «Ремдесивір» не продаватиметься в аптеках. Його будуть постачати відразу до лікарень.

    16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      598085
    • Хворіють
      313163
    • Одужали
      274324
    • Померли
      10598

    Нагадаємо, за минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня Україна ліки ВООЗ коронавірус
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