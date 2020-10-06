Китай просить ВООЗ оцінити свої вакцини проти Covid-19



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Процедура ВООЗ щодо оцінки вакцин екстреного використання дозволяє пришвидшити їх доступність під час надзвичайних ситуацій

Країна хоче отримати можливість продавати свої вакцини від коронавірусу

Китай веде перемовини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я про оцінку своїх вакцин від коронавірусу для можливості їх міжнародного використання. Про це повідомляє Reuters.

Координатор ВООЗ з питань основних лікарських засобів та медичних технологій у західній частині Тихоокеанського регіону Сокорро Ескалате заявила на пресконференції 6 жовтня, що Китай проводить попередні перемовини про включення його вакцин до списку ВООЗ для екстреного використання.

«Процедура ВООЗ щодо оцінки вакцин екстреного використання дозволяє оцінити неліцензовані вакцини та методи лікування, щоб пришвидшити їх доступність під час надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця процедура допомагає державам-членам ВООЗ та закупівельним агенціям ООН визначити прийнятність застосування вакцини.

«Потенційно завдяки цьому списку для екстреного використання можна оцінити якість та безпеку цих вакцин та оцінити ефективність, тоді вони (Китай – ред.) можуть перейти до отримання наших ліцензій», – сказала Ескалате.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 жовтня зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, з них 1 045 953 людей померло і 26 870 533 – одужали.